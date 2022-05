“Yuliza anhelaba esos niños, mi hija era muy alegre, no merecía esa muerte”

A su vez, Ángela Correa señaló que Yuliza conoció a esta persona en el barrio hace nueve meses, que tenían una aparente relación normal y que la joven estaba embarazada de"dos niños".

"A las autoridades, que hagan justicia, que lo cojan porque no era justo que mi hija muriera de esa manera. Ella anhelaba esos niños, estuvo en tratamiento para tener esos bebés (...) Yuliza era muy alegre, le gustaba bailar, ayer fue a mi casa y bailando me picó el ojo y me dijo que me quería", finalizó la progenitora de la joven.

Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.