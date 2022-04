“Él me había enviado un mensaje antes de salir”: esposa de patrullero herido

Su esposa, Jennifer Aráoz, confirmó la gravedad del estado de salud de Córdoba Mena al ofrecer detalles de lo que le han dicho los médicos.

“Me dijeron que tiene muerte cerebral, pero yo confío en Dios que mi esposo se va a levantar de esa cama (…) No le daban mucho tiempo y podía fallecer en la noche; sin embargo, aún está con nosotros”.

Aráoz mencionó la manera en la que se enteró de lo ocurrido: “A mí me avisó un tío por teléfono porque otros familiares son policías y en sus grupos habían mandado la imagen de mi esposo tirado, yo realmente no podía creerlo por el hecho y la forma en que ocurrió, ya que él (Naudin) no era un hombre de problemas”.