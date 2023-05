Costales con restos humanos hallados en La Guajira serán llevados a B/quilla

No han abierto los costales pero en fuentes de la Policía, se ha indicado que se podría tratar de tres cuerpos y aunque hay rumores de que estos fueron fraccionados para introducirlos a los costales, no hay una voz oficial que lo confirme, pero indican que en un costal de las características de los cuatro hallados, no sería muy difícil introducir los cuerpos de dos personas, sobre todo si se encontraran cortados en partes.

El comando de la Policía de La Guajira informó la mañana de este lunes festivo que “la Seccional de Investigación Criminal en compañía de una comisión interdisciplinaria de Criminalística de la Región de Policía No. 8 de la ciudad de Barranquilla, realizaron la inspección ocular y de manera superficial de los actos urgentes, de acuerdo a lo ordenado por un Fiscal Delegado de Seguridad Territorial de Bogotá D.C, donde confirmaron que se trataban de restos humanos”.



El comando también informó que habían dispuesto de un componente institucional conformado por Policía Judicial de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, que se encargarán de adelantar las investigaciones que determinen los factores de modo, tiempo y lugar, que permitan presentar ante las autoridades judiciales dar a los responsables de estos homicidios.