“Los hombres como los que él soñaba ser le quitaron la vida”

Al joven su madre lo describió como una persona muy madura para su edad. “Cuando murió mi vida me cambió, yo antes salía a tomar y él era mi cuidador, siempre estaba pendiente de mí. Desde que vivió conmigo me ayudó económicamente y estaba pendiente a sus cuatro hermanos, era el mayor”.

La Fiscalía, según la mujer, no ha avanzado en la investigación. “El fiscal siempre está en audiencia y nunca le da la cara a mi abogado. Esta semana él viajó hasta Barranquilla para hablar con el fiscal, pero no lo atendió”.

Luego del lamentable suceso comenzó un complejo proceso que aún a la fecha no ha dado resultado: “Yo tuve un primer abogado, pasaron seis meses del hecho y me entregó un poder que no estaba ni autenticado, pero yo no sabía mucho del tema. Mi hijo se me manifestaba constantemente en sueños y en uno de ellos me transmitió que ese señor no estaba haciendo nada”.

Su madre, que trabajaba como guardia de seguridad para esa época en el Hospital de Chía, conoció a un hombre de leyes como si de un milagro se tratase: “Le comencé a preguntar sobre el proceso, él me dijo que iba a investigar y que si el otro abogado no estaba haciendo nada le dejara el caso en sus manos, y así fue”.