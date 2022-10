“Señalan que por mí fue la pelea”: asistente a fiesta Punta Roca

Además, indicó que personas en redes sociales están usando su nombre, al parecer, para vincularla con algunos de los protagonistas del enfrentamiento.

“Están usando mi nombre, no sé si fue porque yo subí historias ese día de la fiesta aquí en Instagram; solo subí una foto con el cumpleañero”. También, aclaró que no tiene ninguna relación amorosa con las personas que protagonizaron el caso: “No me voy a esconder, me dicen cierra la redes, pero no me voy a esconder porque no tengo absolutamente nada que ver, han dicho que soy la moza de este, del otro, pero yo no tengo absolutamente nada que ver, no sé, no conozco las personas del problema”, expuso.

“Me señalan de que por mí fue la pelea, y que se sobrepasaron conmigo. Dicen una cantidad de cosas que no sé, yo lo que sé es todo lo que ustedes saben”, añadió.