Atentado a bala deja un muerto y cinco heridos en El Golfo

Salas relató que en medio de las balas corrió y pudo ponerse a salvo: "Vi que tenía sangre en la cara, pero no sé cómo no me dieron la verdad. En la casa de al lado también hicieron tiros porque iba saliendo un vecino. Me dijeron que allí también salieron corriendo a resguardarse".

La mujer contó que su pareja (Leonel Camascaro) es otro de los lesionados.

"Él está bien, ya lo operaron, recibió tres disparos. Yo fui al hospital y me devolvieron porque mis heridas fueron mínimas", indicó.

La afectada detalló que las autoridades recibieron el relato de lo ocurrido, pero que pasada la mañana de este miércoles nadie se ha vuelto a comunicar con ellos.

"Yo digo que iban por mi pareja, porque los demás no tienen problemas con nadie. Solo sé que mi Leonel tuvo un altercado con un hombre por una mujer, pero no sé mucho de eso porque pasó hace tiempo. Yo veía que los muchachos esos se aferraron fue a darle a él (Leonel Camascaro)", aseveró, detallando que la hipótesis del crimen que más tomó fuerza es la de la "rencilla vieja esa".

Por otro lado, un morador de la zona que quedó en medio de los disparos señaló que los antisociales no son de la zona, detallando que ambos estaban armados con revólveres grandes.

Asimismo, una mujer que pasaba por el lugar de los hechos aseveró que los patrullajes en la zona "deberían ser más constantes".

Este crimen está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Barranquilla.