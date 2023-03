“Se escucharon rafagazos”, vecinos de La Loma relataron momentos de pánico

“Es una cosa que no se había visto así, apurado uno o dos muertos, pero no así. Este era un barrio caliente, pero las cosas se han calmado no se había escuchado ni atraco ni nada; este caso nos sorprendió. Hace como tres días estuvo el Ejército y permanecieron por más de 15 días, y ahora que no están sucedió esto”, dijo un vecino del sector.

La víctimas mortales fueron identificadas como: Moisés Rafael Pacheco De La Cruz, Albeiro Enrique Guerrero, Georgina Ortiz Berrío, Dailes Mar Coronel Álvarez y Ludy Del Carmen Londoño Muñoz.

Por su parte, los lesionados responden a los nombres de: Miguel Ángel Castillo Brandford; Brandon Steven Gómez Vergara; Heliodoro Oliveros Rodríguez; John Jaime Polo Perea; Fernando Antonio Rocha Aconcha; Walberto Romero Arriguez; Yudis Patricia Barón Rivera; Zuleimy María Arroyo Durán; Daniel De Jesús Beleño Romero; Jenyfer Paola Cervantes González; Diana Patricia Coronado Villanueva; Juan Carlos Suárez Arriguez; Wilson Montes Genes; y Clara Navarro Aconcha.