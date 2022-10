Reportan asalto a casa de la Reina del Carnaval de Galapa 2023

De acuerdo a la madre de la soberana de las carnestolendas, los hombres encerraron a toda la familia en un cuarto para robar algunas pertenencias.

En diálogo con EL HERALDO, Milena Gómez mencionó que intentaron evitar la entrada de los delincuentes armados, pero no lo lograron. Además, hirieron a su esposo con la cacha de un revólver.

"Yo sentí cuando los hombres entraron a la casa y me levanté de la cama para ver qué ocurría. Cuando abro la puerta del cuarto, me encuentro con los hombres de frente. Intenté volver a cerrar la puerta, pero, en un forcejeo con uno de los hombres, no pudimos. Empujaron a mi esposo a la cama y luego metieron a mis hijos al cuarto. Siempre preguntaban que dónde estaba la plata", expresó la víctima, en conversación con este medio.