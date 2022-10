Cuestionan libertad de ‘Ojos Azules’, pese a condena por homicidio

El fallo en mención, que hasta ahora no había tenido trascendencia en medios de comunicación, se dio frente al asesinato del entonces empleado de la Alcaldía de Barranquilla y tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla, Sindiba, Manuel Santiago Pájaro Peinado, ocurrido el día 16 de agosto de 2001 en la calle 80 No. 3B-05 del Barrio Santo Domingo, en el sur de Barranquilla.

Sobre aquel episodio, las autoridades establecieron que el funcionario se encontraba en el momento de los hechos en la sala de su domicilio y fue impactado en ocho oportunidades por un sicario, acto que se cometió en presencia de sus familiares.

Luego de una investigación de las autoridades, en el que se incluyeron testimonios de ex miembros de las AUC, se precisó que Laino Scopetta habría actuado como determinador luego de que se señalara a la víctima como supuesto integrante del frente Domingo Barrios del Eln.

En ese sentido, en la sentencia emitida por el juzgado se lee que “el señalamiento del Bloque Norte de las Autodefensas del Atlántico y Magdalena, Frente José Pablo Díaz, sobre la vinculación del señor Manuel Santiago Pájaro, como colaborador o auxiliador de la guerrilla, no justifica el atentado contra su vida a la luz del Derecho Internacional Humanitario, pues ello no quedo acreditado y en el supuesto caso de que lo fuera, el civil pierde su inmunidad únicamente cuando participa en actos de guerra destinados por su naturaleza o propósito a causar daño concreto al material o al personal de la fuerza armada adversa. Situación que en este evento no ocurrió”.

Por lo anterior, el juez manifestó que era “evidente que el homicidio cometido en contra Manuel Santiago Pájaro Peinado atenta contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario y se encuadra dentro del tipo penal objetivo de homicidio en persona protegida que consagra el artículo 135 del Código Penal”.

En este aspecto, el juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Darío Alberto Laino Scopetta a trescientos noventa (390) meses de prisión, una multa de 2.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos funciones públicas por un período de ciento noventa y cinco (195) meses, en calidad de coautor del punible de homicidio en persona protegida.

Así mismo, se ordenó reiterar la orden de captura emitida dentro del presente proceso contra Laino Scopetta, “quien deberá purgar la pena impuesta en centro carcelario”.

Cabe aclarar que la providencia admitió el recurso de apelación, la cual debía surtirse ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.