Alerta por robo de dos camionetas Toyota en hechos aislados Barranquilla

“Dejé mi camioneta Toyota parqueada frente a mi residencia y hacia las 5:30 de la mañana de hoy (viernes), cuando me disponía a salir a hacer ejercicio me percato que mi vehículo no está. Al ver es situación llamo a la Policía para informar lo que me había ocurrido y junto con la patrulla del cuadrante vamos a las casas de varios vecinos para que nos colaboraran con los videos de las cámaras”, relató la víctima.

Y señaló: “ahí es donde nos percatamos que el vehículo se lo hurtaron a las 9:30 de la noche”.

En los videos aportados por el afectado se aprecia el vehículo cuando sale a toda velocidad del sector.

Lo que llamó la atención de la persona y de los uniformados que atendieron el caso es que el vehículo robado iba escoltado por una camioneta de similares características, en la que, al parecer, se desplazaban los cómplices del ladrón.

En el documento diligenciado ante la Sijín de la Policía Metropolitana, obtenido por esta casa periodística, el propietario también detalla que su camioneta tenía parte del vidrio panorámico roto.