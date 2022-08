Vamos a pedir que a Digno Palomino lo separen y aíslen: alcalde Pumarejo

Paralelo a este hecho, el alcalde de Barranquilla habló sobre la lucha para acabar con la criminalidad en la ciudad. Ante esto expresó: “No nos vamos a dejar amedrentar por la criminalidad”. Añadió que se continuará con el sistema de entrega de recompensas, el trabajo en equipo con el Gobierno nacional y operaciones diarias desde la prevención e inteligencia local.

Y en ese sentido, aseguró que "no nos va a temblar la mano, no nos vamos a dejar amedrentar. Seguiremos llamando a los bandidos por su nombre, seguiremos ofreciendo recompensas porque es la información otorgada por fuentes humanas la que nos ha permitido hacer más de 30 allanamientos y capturas durante los últimos meses. Barranquilla no está sola. Le estamos pidiendo el acompañamiento al Gobierno nacional y este ha manifestado que nos lo otorgará”, expresó el mandatario.

En los últimos días, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde, la lucha contra la criminalidad ha dado golpes contundentes, como la captura de más de 10 personas que hacen parte de la estructura de Los Rastrojos-Costeños, que se dedicaban a la parte financiera de esta organización criminal.

“Seguiremos trabajando de la mano de la Policía, de la Fiscalía, del Consejo Superior de la Judicatura, para asegurarnos de que los entes nacionales que convergen en la seguridad ciudadana puedan llegar a Barranquilla para derrotar la inseguridad y para devolverle la tranquilidad a los barranquilleros. En esta tarea diaria no desfallecemos”, anotó.