‘5 Tiros’: el terror extorsivo de San Roque

¿Qué pasa con las condenas?

En diálogo con EL HERALDO, Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, habló sobre el por qué no son efectuadas las condenas en el momento que una persona pasa todo el proceso judicial: “Desde el año 2011 los resultados en lo que tiene que ver con condenas que obtuvo la Fiscalía fue bajando cada vez más, el ente está apostando a capturar, imputar y acusar, pero a la hora de hacer la evaluación de las condenas no hay, es por eso que los procesos se finalizan sin que haya un resultado concreto”.

Igualmente, Machado dijo que si existe un exceso de demandas se deberían priorizar, por lo que lo cataloga como “falla”: “Cuando empezó la pandemia se dedicaron a capturar personas que violaban las leyes sanitarias, ahora capturan a personas que tienen celulares hurtados como si fuese receptación y no lo es, es gente que de buena fe los compra y no sabe que hay detrás, por qué entonces no se ponen a investigar dónde están los verdaderos receptadores y los verdaderos criminales”.

Finalmente, el líder sindical precisó en lo que cree que le hace falta al ente acusador: “Para mí lo que hace falta es que la Fiscalía priorice las condenas, porque en su afán de estadística quieren mostrar capturas, imputaciones y acusaciones, entonces no se hacen los seguimientos necesarios; por ende, imputan mucho, acusan mucho y todos los días hacen ese mismo proceso sin lograr lo que realmente quiere la sociedad”.