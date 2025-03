No existen palabras de aliento que calmen a Gloria Cárdenas. Su hermana, Erika Yamile Gómez Rueda, de 35 años de edad, fue brutalmente asesinada por su expareja, Joseph Guillermo Ibarra Gómez, de 45 años, en el barrio Rebolo, cuando esta regresaba de dejar a su hija de siete años en el colegio.

Cárdenas se enteró de la trágica noticia cuando un vecino pasó por la calle gritando que habían asesinado a una mujer de pelo mono.

“Yo estaba durmiendo, en esas llegó un señor gritando; ‘La mona, la mona’. Pero no le conocen su nombre, solo que la habían herido…Yo solo vi su chancleta llena de sangre y supe que era mi hermana, ahí yo salí corriendo al hospital y allá mi hermana se murió… Un mal hombre me le había quitado la vida”, expresó.

Gloria Cárdenas reveló que la relación entre ambos inició cuando Erika Yamile lo conoció estando en Bogotá, pero solo alcanzaron a durar 15 días como pareja, ya que Joseph la agobiaba.

“Ella lo conoció en la ciudad de Bogotá, pero él es de aquí de Barranquilla. Ella se regresó para Barranquilla y él también se regresó detrás de ella. La relación duró 15 días porque él la agobiaba, la perseguía, mi hermana le dijo que no quería nada con él, y desde ese día ha sido un tormento para mi hermana, hasta el día de ayer (19 de marzo)”, manifestó Cárdenas.

Además, la mujer informó que Erika había puesto múltiples denuncias en contra de Ibarra, puesto que el hombre la acosaba y la maltrataba física y psicológicamente.

“Ella hizo varias denuncias en la Fiscalía y nunca le prestaron atención, no la ayudaron. Esperaron que él me la matara para poder hacer algo, ese hombre le apagó la vida, no tuvo piedad de mi hermana. Me la mató sin piedad, una madre que ha luchado por sus cuatro hijos”, agregó.

Finalmente, Cárdenas exigió a las autoridades que el feminicida de su hermana cumpliera con su castigo en la cárcel.

“Justicia. Que no salga de la cárcel. Que pague por todos los delitos que ese hombre ha cometido porque no fue ese primero”, exclamó.