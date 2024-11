A las afueras de Medicina Legal, Liney Fuentes Cabrera lloró la partida de su amado hijo, Jan Alexander Rocha Fuentes, quien murió el martes anterior tras recibir dos disparos a manos de la expareja de su mamá, un hombre identificado como Fabián Quintero Ramírez, suboficial del Ejército en retiro. Y en la misma acción, el sujeto atacó a balazos a su exsuegra Leski Isabel Cabrera Mármol, de 59 años.

Todo ocurrió en una vivienda del barrio Paraíso de Malambo y, según lo descrito por la autoridad, Quintero Ramírez habría tenido la violenta reacción al no encontrar en el domicilio a Liney Fuentes.

Por lo menos, esa es la versión que se manejan hasta el momento los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que se acercaron al lugar de los hechos, incautaron la supuesta arma utilizada y hasta dieron con la captura de Quintero Ramírez.

Leski Isabel Cabrera Mármol, de 59 años, ya se encuentra estable en un centro asistencial.

Fuentes Cabrera alcanzó a mencionar a los medios de comunicación que ya no estaba conviviendo con Fabián, puesto que la excusa que le dio para ponerle fin a la relación es que había entrado al cristianismo.

“Él tomó la decisión de separarse de mí porque era cristiano, en dos meses ya se había vuelto pastor. No sé qué habrá hecho para conseguirlo, puso una iglesia en la casa. Me dijo que no íbamos a seguir, por lo que la congregación tenía muchos problemas por mí, que no buscaba los caminos de Dios y él estaba pecando”.

La “solución” que le propuso el hoy aprehendido es que “se fuera de la casa y recibiera una mensualidad que le iba a enviar digitalmente para que tuviese con que sobrevivir mientras conseguía trabajo”.

Todo cambió cuando descubrió que Liney habría ido a un cumpleaños de un vecino junto con su primo, festejo en el que estuvo hasta las 10:30 de la noche aproximadamente. “Me mandó unos audios amenazándome y unos mensajes extensos en los que me insultaba. Reiteraba que si lo estaba retando”.

“Lo único que le respondí es que ya yo no vivía con él. Tomó la decisión de separarse de mí. Algo que tomó como un reto y me mencionó que me iba a matar, a picar y que me iba a entregar en una bolsa negra”, agregó.

De acuerdo con el mismo relato de Fuentes Cabrera, ella “se había acercado hasta la Fiscalía para poner la denuncia, donde solo le mencionaron que si llegaba a tener problemas que llamara a la Policía”.

Luego de preguntarle a Leski Isabel por su hija, Quintero Ramírez habría sacado un arma de fuego y le disparó tres veces a su exsuegra, y después le dio un balazo al niño en la cabeza y otro más en el cuello. Tal acción habría sucedido cuando el pequeño intentó evitar el ataque contra su abuela.

“Yo quiero que se haga justicia, que la noticia se sepa en toda Colombia. Me duele mucho, mi hijo no tenía la culpa de nada. En realidad, él me iba a matar a mí, pero lo hizo con mi hijo para que me doliera más”, finalizó.