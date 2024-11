A las 4:00 de la madrugada de este jueves 14 de noviembre médicos en turno dentro de la clínica San Ignacio confirmaron la muerte de una mujer, de 28 años de edad, llamada Belkis Johanna Ahumada Fonseca, luego de que resultara víctima de un repentino ataque criminal en la urbanización Las Gardenias.

Hasta ese punto había sido trasladada a altas horas de la noche del miércoles, en un intento desesperado de varios amigos y conocidos por salvarle la vida. Sin embargo, estos ya habían recibido un primer reporte médico que indicaba que sus heridas eran de gravedad.

Algunos de ellos presenciaron la sangrienta escena desarrollada hacia las 11:30 de la noche en el área común de la primera torre, ubicada en el conjunto 9, perteneciente al mencionado complejo habitacional. Allí varios de ellos se encontraban departiendo antes de la ráfaga de disparos.

Ninguno se había percatado de la presencia de un hombre que venía caminando de manera sigilosa. Cuando quisieron reaccionar, el sujeto ya había esgrimido un arma de fuego y se dispuso a dispararle a Ahumada Fonseca de manera indiscriminada.

Las detonaciones alertaron a los vecinos de la zona, quienes empezaron a salir uno a uno de sus hogares. Al mismo tiempo, el pistolero observó cómo su objetivo caía al suelo y, sin perder más tiempo, se marchó del lugar con rumbo desconocido.

Belkis Johanna recibió al menos tres impactos de bala, dos de ellos en su abdomen y el tercero fue con dirección a la parte derecha de su pecho. Dichas lesiones también fueron confirmadas por las autoridades policiales, las cuales al tiempo acordonaron la zona para dar inicio a las respectivas pesquisas.

Líneas investigativas

EL HERALDO conoció que son varias las líneas investigativas que se analizan de manera inicial en el proceso de esclarecimiento de este hecho de sangre, estudiado por agentes del CTI de la Fiscalía en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal, Sijín.

Ahumada Fonseca tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de lesiones personales y fabricación, porte o tráfico de estupefacientes, por lo que no se descarta que los hechos estén asociados a un supuesto ajuste de cuentas por esta última acción delincuencial.

Sin embargo, estos no son los únicos datos en poder de las autoridades, puesto que testigos del episodio habrían identificado a la persona que protagonizó el ataque como la ex pareja sentimental de Belkis.

Antes de esto, tanto la mujer como el hombre sostenían distintos enfrentamientos violentos, ocurriendo uno de ellos este reciente fin de semana cuando la hoy occisa habría herido con un arma cortopunzante al individuo en su espalda, según el relato de un vecino. Por lo cual, se cree que tenía amenazas de muerte en su contra.

Al parecer, Ahumada Fonseca había expresado a terceros que no quería seguir teniendo una relación con su ex compañero. Residieron juntos en la ciudad de Valledupar, no obstante allá se originaron las diferencias. Ella se devolvió para la capital del Atlántico y, al tiempo, él hizo lo mismo.

Por otro lado, Belkis Ahumada, según vecinos de Las Gardenias, había sostenido una relación sentimental con Jorge David Correa Pacheco, joven de 22 años que en la madrugada del miércoles 28 de agosto fue una de las víctimas del doble homicidio presentado en el mismo conjunto 9 de la urbanización.

De acuerdo con los reportes de aquel tiempo, Correa Pacheco se encontraba vigilando la entrada del multifamiliar número 9 junto con Malbori Caro Royer, de 55 años, cuando sujetos armados los abordaron y empezaron a tirotearlos. Se llegó a decir que serían de otro conjunto del complejo habitacional.

Lo cierto es que tras el hecho, el atacante corrió con su cómplice y desaparecieron en la oscuridad. Mientras que los baleados fueron trasladados hasta la Clínica San Ignacio y allí confirmaron sus decesos, mismo centro asistencial en el que murió Belkis.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que Malbori Caro tenía dos anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de estafa y falsedad en documento.

En esa línea también se indaga si este doble homicidio esté asociado al crimen de la mujer.

Plan piloto

Es importante recalcar que hace solo un par de días la Segunda Brigada del Ejército Nacional, junto con la Policía, se encontraban realizando patrullajes mixtos en la zona de Las Gardenias, medida tomada en los recientes consejos de seguridad realizados por las autoridades policiales y civiles.

La Gobernación del Atlántico también había lanzado una iniciativa de caravanas de seguridad y convivencia para promover la prevención de riñas y contiendas entre estructuras delincuenciales.

En el mismo sentido, todo está alineado al cuadrante creado por la Policía exclusivamente para Las Gardenias, con la misión de hacer todo lo necesario para reducir sus cifras de criminalidad centrando sus ofensivas en el tráfico de estupefacientes, para a partir de allí limitar el accionar de otros delitos como el homicidio y la extorsión.

EL HERALDO conoció e informó en su tiempo que estas decisiones de incrementar las investigaciones, fortalecer las unidades judiciales en el sector y darles prioridad a sus cápsulas investigativas, así como la mayor vigilancia con patrullajes conjuntos con el Ejército, apoyados por los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados y grupos especializados, era un plan piloto que, de funcionar, podría empezar a realizarse en otros barrios de Barranquilla.