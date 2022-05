Switch: conversatorio sobre innovación y tecnología

Siete panelistas contaron sus experiencias sobre inteligencia artificial, revolución industrial 4.0, energías renovables, marketing y tecnología automática; el relacionamiento de las personas y empresas en la web 3.0, Whatsaap y reducción de agua no contabilizada, en el conversatorio sobre innovación y tecnología realizado por EL HERALDO.

El evento, de manera virtual y presencial, se realizó en alianza con AudacIa de la Universidad Simón Bolívar, Triple A, Cubiko.co, Vertical.i y SunnyAPP.

Reducción de agua no contabilizada

El agua no contabilizada o las pérdidas de agua es una problemática muy común en todas las empresas prestadoras del servicio de acueducto a nivel mundial.

Así lo dio a conocer durante el conversatorio el ingeniero Alejandro Mercado, director de planificación, información y control de agua no contabilizada de la empresa Triple A.

Según Mercado, las pérdidas de agua no son más que aquel volumen de agua que luego de salir de las plantas de tratamiento, de las plantas de producción, no logran ser facturadas por la empresa.

El ingeniero dio a conocer que en algunos países desarrollados ya han controlado “un poco la situación”, logrando reducir las cifras de agua no contabilizada, alrededor de un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, indica que en América Latina y, en especial Colombia, todavía es muy común ver porcentajes de agua no contabilizada del orden del 40 al 45 por ciento. Para entender el problema que es bastante complejo, es importante establecer la clasificación general que tienen las pérdidas de agua o el agua no contabilizada.

Explica que existen varias estrategias para abordar esta problemática, una de ellas se enfoca en las pérdidas técnicas haciendo una gestión de presiones en la red de distribución. “En la medida en que logremos reducir las presiones la tendencia del agua no contabilizada por pérdidas físicas o reales tiende a disminuir”.

“El proceso general de la transformación digital a la cual le estamos apuntando en Triple A tiene que ver con la integración de todos estos componentes técnicos y comerciales, a través de una sola herramienta que nos permita generar una visión general de todo el proceso de operación integral de la empresa y que por ende nos permita hacer un monitoreo en tiempo real y generar todos los informes, análisis y todo lo que requerimos para poder abordar el problema”.

Agrega Alejandro Mercado que la estrategia de la disminución de las pérdidas técnicas y la búsqueda de fugas no visibles, a través de una tecnología satelital, que es un método bastante innovador. Esta tecnología se viene utilizando desde algún tiempo en varios países de Europa. Inicialmente nació con la finalidad de hacer estudios para poder encontrar aguas de subsuelo en el subsuelo de diferentes zonas del mundo. Posteriormente la tecnología se fue desarrollando para ser aplicada en las diferentes empresas de servicios públicos. Aquí en Colombia somos la segunda empresa que estamos utilizando esta interesante tecnología”, informó el ingeniero Alejandro Mercado.

Finalmente dijo que “la tecnología satelital nos ayuda a mejorar las eficiencias en ese proceso de encontrar las fugas invisibles que anteriormente con otras metodologías tomaban mucho más tiempo”.