Sebastián, el chef barranquillero que cocina y saborea su éxito en Nueva York

La pasión por el arte de la cocina atrapó a Sebastián Guevara desde niño. Este joven barranquillero recuerda cuando en su casa observaba con pasión los movimientos de mano de su madre, tías y abuela. Las mujeres del hogar cocinaban con encanto y despertaban en él una vocación precoz.

La meta comenzó a ser buscada con fuego alto. Sebastián Tenía apenas 16 años y cursaba décimo grado, cuando ingresó al Instituto de gastronomía Gato Dumas, en Barranquilla. Allí asistía en horas de la noche.

“Me quedé enamorado de la gastronomía. Después me mudé a Bogotá, donde ingresé a estudiar el tema profesionalmente en la Universidad de La Sabana. Pero no me amañé allá y me vine a estudiar y a vivir en Estados Unidos”, expresa con naturalidad.

“En Nueva York comencé a estudiar en una escuela muy famosa a nivel mundial llamada The Culinary Institute of América, que es especializada en la educación de las artes culinarias y en las artes de panadería y pastelería. Por allí han pasado muchos chef reconocidos”, añade.

Tras cuatro años de carrera, obtuvo sus títulos de Cocinero y Profesional de gestión en empresas alimentarias (Food Business Management) en The Culinary Institute Of America.