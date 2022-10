Tecnología aplicada al campo, en manos de pequeños productores

El campo caribeño adopta la tecnología

Las zonas productoras seleccionadas para desarrollar actividades en el marco del proyecto son los departamentos del Magdalena y La Guajira en Colombia, el Valle Occidental en la Línea Noroeste de República Dominicana y el departamento de Piura, en Perú.

Marlon Yacomelo Hernández, investigador máster del Centro de Investigación Caribia, resaltó la alianza que permitió desarrollar este aplicativo.

“Son tres países que están en proceso de desarrollo, tres países donde el banano juega un papel fundamental en la economía familiar, y teniendo en cuenta la importancia de este sistema productivo, nos hemos unido para que las fuerzas sean mayores y podamos presentar esta aplicación”.

AHoRa significa temperatura, precipitación- agua (A), para el manejo del cultivo, considerando la emisión de hojas (Ho) y producción de racimos (Ra).

La herramienta se basa en una plataforma de cálculos que toma datos de temperatura, radiación solar, precipitación y evapotranspiración, de estaciones meteorológicas cercanas, y los convierte en indicadores del potencial productivo del cultivo de musáceas, como tasa de emisión de hojas, periodo de floración a cosecha, peso potencial del racimo, demanda de nutrientes, y necesidades hídricas.

Este aplicativo está dirigido especialmente a la agricultura familiar, dado que se creó pensando en las necesidades de los pequeños productores de banano o plátano. No obstante, esto no quiere decir que no tenga un potencial de adopción en medianos o grandes productores.