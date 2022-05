El ingeniero industrial, Samuel Urquijo Murillo, CEO y cofundador de Keybe, una startup fundada en Medellín, que ayuda a empresas a aumentar ventas omnicanal, conversó sobre el relacionamiento de las personas y empresas en la web 3.0.

Inició su intervención conversando sobre las revoluciones industriales que ha tenido el mundo: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial en la que dijo actualmente nos encontramos. Indicó que en esta logramos que el internet y la tecnología llegaran a un lugar de madurez “tal que nuestros sistemas se volvieron físicos y cibernéticos, es decir, ya estamos en un mundo donde vivimos constantemente con la tecnología”.

Destacó a la web 3.0 como la nueva tendencia que va inmersa en esa cuarta revolución, argumentando que veníamos de un internet totalmente plano, en el que afirmó, las marcas se acostumbraban únicamente a publicar y que la gente simplemente leyera. Luego evolucionó a una web 2.0, en la que se crearon conceptos como las redes sociales, donde el mismo usuario que consumía información y podía interactuar en doble vía. “Además de poder interactuar y de compartir, podía crear contenidos. Entonces empezó el boom de las redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube, donde todo el mundo empezó a crear contenidos”, señaló Samuel Urquijo.

El ingeniero industrial explicó que en la web 3.0 es en donde se empieza a ver una cantidad de nuevas tecnologías que están llevándonos a que toda esa capacidad que tiene la web 2.0, la capacidad de masificación digital, se puede combinar con sistemas físicos y combinándolos con otros temas. “Es ahí cuando hablamos de realidad aumentada, metaverso, realidad virtual, inteligencia artificial”, señaló.

Señaló que la web 3.0 tiene una razón fundamental y es que el mundo está demandando cada vez más relaciones de valor y eso lo aceleró la pandemia, según explicó, argumentando que eso fue algo bueno para el mundo porque llevó a entender que las personas estaban necesitando relaciones de valor.

“Es decir, yo no quiero más desconectarme un fin de semana del celular, volver el lunes y esté lleno de spam, de mensajes de texto que no quiero leer, de correos que no quiero leer y de llamadas que no quiero contestar. Quiero que cuando alguien se relacione conmigo se relacione cuando es, como es, en el canal que yo necesito, bajo el producto que necesito. Y eso es lo que estamos esperando, que me saluden por mi nombre, que sepa yo qué como, cómo me muevo, cómo me relaciono.”, explicó Samuel Urquijo Murillo.