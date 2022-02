Ceipa recibe acreditación institucional de alta calidad

La Institución Ceipa Business School, con sede en Sabaneta, Antioquia, celebra su quincuagésimo aniversario de fundación con el máximo reconocimiento que le concede el Ministerio de Educación a una Institución de Educación Superior (IES), la Acreditación Institucional de Alta Calidad con Resolución No. 000679 del 21 de enero de 2022 por un periodo de 4 años.

Ceipa es pionera en educación virtual en Colombia, líder en conocimiento gerencial en entornos presenciales, con un espíritu emprendedor. Durante estos 50 años de recorrido pedagógico, sus fundadores, el doctor Antonio Mazo Mejía y su esposa María Teresa Cuervo de Mazo, le han apostado a construir proyectos de vida para aportar al cumplimiento de sueños de personas que creen en una educación diferente. En 2021 ocupó el primer puesto a nivel nacional en la línea de “Innovación Educativa”, convocatoria del MinEducación, donde se identifican las buenas prácticas de innovación educativa y transformación digital en las IES.

“Durante estos 50 años, Ceipa ha trabajado por construir una propuesta educativa centrada en el estudiante, pertinente para las necesidades de la sociedad, buscando siempre el desarrollo de la persona de forma integral. Para nosotros la educación parte de identificar el potencial de los jóvenes, guiándolos en su desarrollo para que puedan alinear su potencial con las oportunidades que la vida les ofrece de acuerdo con sus principios y valores para construir un proyecto de vida trascendental, permitiendo transformar la sociedad favorablemente”, mencionó Diego Mauricio Mazo Cuervo, rector de la Institución.

PROYECCIÓN

Actualmente, Ceipa cuenta con 5.800 estudiantes (70% comunidad virtual) localizados en 20 países y 174 ciudades de Colombia; tras el reconocimiento se encuentra dentro del selecto

24% de la IES en el país que están acreditadas y reconocidas por el estado colombiano. De igual manera, cuentan con más de 18.000 egresados, donde se resalta a los graduados en pregrado, pues tienen el segundo mejor promedio salarial en Antioquia y el primero en Atlántico, con una tasa de ocupación del 92,1%, y los especialistas 94,9%, lo cual los hace competitivos frente al promedio nacional de las IES que está en 79%. (Fuente: Observatorio Laboral Nacional - 2015)

La Institución líder en virtualidad se encuentra comprometida en democratizar la educación en el mundo; por ello, el 75% de sus programas están acreditados en Alta Calidad, cuenta con plataformas de aprendizaje adaptativo. Con base en la información de Spadies (herramienta de MinEducación para hacer seguimiento a las cifras de deserción de estudiantes de la educación superior) 2018-2, Ceipa demostró gran compromiso en este aspecto, pues la tasa de deserción anual está en 13,43% y la de la Institución en 12,91%, lo cual demuestra el esfuerzo y compromiso en la retención estudiantil en pro de brindar una educación de alta calidad.

OFERTA ACADÉMICA

Por su parte, se destacan aspectos que llevaron a la Institución a obtener la Acreditación de Alta Calidad como la oferta académica (6 programas de pregrado y 7 de especialización); el modelo pedagógico innovador (los estudiantes aprenden resolviendo retos empresariales); uso de tecnologías de información y de comunicación, que permite articular virtualidad y presencialidad indistintamente; el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro; implementar el gamification como estrategia de aprendizaje; contar con tres grupos de investigación clasificados por MinCiencias, quienes en los últimos cinco años desarrollaron doscientos quince (215) productos, y tener el Centro de Emprendimiento y Empresarismo (CEM), con el apoyo de alianzas interinstitucionales de entidades públicas y privadas han mejorado el perfil competitivo de más de 500 pymes.

“La Acreditación Institucional en Alta Calidad que recibimos en CEIPA, es un reconocimiento a todo el trabajo realizado por la comunidad durante estos 50 años. El modelo educativo que se ha definido para la Institución es innovador, disruptivo, interdisciplinar, basado en learning by doing que permite a nuestros estudiantes desarrollar las competencias del siglo 21. Por lo tanto, este logro para nosotros no es un punto de llegada sino de partida hacia nuevos retos para la construcción de un mejor país”, afirmó el Rector CEIPA, Diego Mauricio Mazo Cuervo.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

De igual forma, el espíritu emprendedor ha acompañado históricamente la formación académica en la Institución, y desde su fundación, este ha existido como uno de los principios que rige el quehacer de la misma; por tanto, se destacan algunos emprendedores graduados como Margarita Martínez con Mimejordieta.com, gestada en CEIPA y acompañada en su proceso para ser Ganadora de Capital Fondo Emprender; Faber Díaz, con la empresa del sector energético Ambiente Soluciones, reconocida y galardonada como el Gran Inventor Colombia 2019 y, el Chef Daniel Toro, desde su idea de negocio, cuenta con tres marcas y evolucionó a servicios de catering para eventos con sello propio de postres.

Finalmente, la Institución le apuesta a la sostenibilidad, acabaron de instalar paneles solares en sus dos sedes: Sabaneta y El nuevo Barranquilla, los cuales brindarán el 70% de la energía limpia en sus instalaciones. Adicionalmente, dentro de sus aulas generan y apoyan emprendimientos sostenibles, alineados con la ODS.