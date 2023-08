Zona Caribe de la UNAD, 40 años llevando educación a los microterritorios

Durante los 19 años que lleva dirigiendo la universidad, esta ingeniera de sistemas, Magíster en Telemática y Doctora en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, tiene claro que cambiar una cultura no es fácil y que se tiene que hacer poco a poco para lograrlo, por lo que la mejor forma de alcanzarlo es llegar hasta donde viven esas personas que necesitan aprender.

Expuso como ejemplo que la universidad cuenta con estudiantes en la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que los docentes van allá cada 15 días, los atienden y la deserción es de cero “porque están vestidos con sus mantas, están tejiendo y se sienten en confianza. Pero si llegan a la universidad y nos ven a nosotros bien vestidos, se van a sentir incómodos”.

“Tenemos esa responsabilidad de inclusión y la experiencia siempre me ha enseñado que cuando atiendes a la gente en su entorno no se levanta; no puedo hacer que un campesino venga del campo a la sede de Puerto Colombia o a la sede de Valledupar, donde no se van a sentir cómodos. Los atendemos allá, además porque tenemos todos los dispositivos. La Unad está ahí, haciendo presencia en esos microterritorios donde no van otras universidades”, agregó Mardelia Padilla Santamaría.

Los programas que oferta la UNAD

Son 7 las escuelas que oferta la UNAD y que contienen sus respectivos programas, entre los que están la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, con sus carreras de Economía, Administración de empresas, Contaduría, Tecnología en Gestión Agropecuaria, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, así como especializaciones en Finanzas Corporativas, en Gestión de Proyectos y Maestría en Administración de Organizaciones, entre otros.

La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAPMA, con sus carreras de Tecnología en Producción Agrícola, Agronomía, Ingeniería Agroforestal, Zootecnia, Tecnología en Producción Animal y especializaciones en Biotecnología Agroambiental, en Responsabilidad Social y Ambiental, entre otras.