Nueve empresas reportaron alzas en tarifas de energía pese a medidas de Petro

El alza en las tarifas de energía afectó profundamente la calidad de vida de los colombianos en el 2022. Tanto, que todos los usuarios de la nación se reunieron, por departamentos, para manifestarse en contra de la tendencia alcista.

“No es justo que yo pague 217.000 pesos mensuales en luz, cuando yo paso todo el día trabajando. Si pago el recibo no como, y si como, no puedo pagar el recibo. Yo no duermo y no puedo estar tranquila por esta situación, es un abuso lo que cometen con los usuarios, yo pagaba hace tres meses 87.000 pesos y sigo teniendo los mismos electrodomésticos”, señaló Nancy Orozco De la Hoz, una usuaria barranquillera en medio de las manifestaciones llevadas a cabo a principios de mes de noviembre del 2022.

Ante esta problemática, el presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas que incluyeron la renegociación de contratos bilaterales (más de 80 empresas se acogieron) y la modificación del indexador para la actualización de las componentes de transmisión y distribución.

Este plan de contingencia no solo logró frenar la tendencia alcista que inició en octubre de 2021, sino una reducción promedio de las tarifas a nivel nacional del 1,2% entre agosto y diciembre de 2022.

Las empresas de la Costa reportaron notables reducciones en las tarifas de energía, situación que ha beneficiado ampliamente a los usuarios. La compañía Air-e, por ejemplo, tuvo una reducción del 2,1% entre agosto y diciembre de 2022.

Asimsimo, Celsia Tolima fue la compañía que registró la mayor reducción para los usuarios que atiende en este departamento con un 7,3%, La empresa anunció que la disminución en las tarifas para sus usuarios se debió a la suma de los esfuerzos de la mayoría de empresas del sector, en particular, de los generadores, transportadores y distribuidores.

Luego de Celsia, aparecen la empresa de Energía del Putumayo (-7,25%), la Empresa de Energía del Bajo Putumayo (-4,2%) y Emcali (-3,7%).

Sin embargo, muy a pesar de las medidas tomadas por parte del Gobierno, nueve empresas reportaron alzas en sus tarifas entre agosto y diciembre. Según el Ministerio de Minas y Energía, Ruitoque, que atiende a usuarios de diferentes municipios de Santander, fue la empresa que tuvo el mayor aumento, del 4%

En la lista también están Electrohuila (3,8%), Enelar (3,2%), Electrocaquetá (2,0%), Enerca (0,9%), Chec (0,4%), Essa (0,3%) y la Empresa de Energía de Pereira (0,1%).