SIC pide garantías a Avianca y Viva para cerrar investigación

Esto implica que las aerolíneas no tengan actuaciones conjuntas o coordinadas, garanticen la ausencia de influencia competitiva entre ellas y no intercambien información estratégica, confidencial o sensible.

Se pide remover de sus cargos, de manera inmediata y definitiva, a todas aquellas personas que puedan generar vínculos entre Avianca, Viva Colombia y Viva Perú. Esto para asegurar que no exista ninguna coordinación en el comportamiento competitivo de las investigadas.

Se exige la compensación de los pasajeros que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú como condición para terminar anticipadamente la investigación.

La garantía incluye, a elección del consumidor, que Avianca, Viva Colombia y Viva Perú expidan un voucher por el 150 % del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas, se obliguen a prestar el servicio en las condiciones inicialmente pactadas o reembolsen el total del dinero pagado con la correspondiente indexación basada en el incremento del IPC.

Además, deberán establecer canales de atención especiales y diferenciados para atender las solicitudes formuladas por los consumidores afectados.