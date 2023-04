Reforma pensional mantiene 13 mesadas anuales para pensionados: viceministro

Así lo aseguró el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien presentó los proyectos de reformas laboral y pensional, en el marco de la audiencia pública de la Comisión Séptima del Senado de la República en Medellín.

El viceministro Jaramillo dijo que la reforma pensional respetará los derechos adquiridos y permitirá que más personas puedan pensionarse.

“La reforma laboral no va a crear empleo no porque no le interese, sino porque en la política de empleo está aplicada en otra dirección de la política pública estatal, que está apoyada en los subsidios a mujeres, jóvenes y personas que van a acceder al primer empleo”, sostuvo el funcionario.