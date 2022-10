La reducción de la tarifa de energía no será igual para todo el país

El informe de las negociaciones de los contratos, luego de que este viernes termina el plazo fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para este proceso.

La viceministra Ruiz indicó que el porcentaje de reducción se dará de manera desagregada en el país y de acuerdo con los resultados de las negociaciones que hicieron las comercializadoras de sus contratos con las generadoras.

“Los comercializadores hacen el cálculo tarifario en las regiones por lo tanto no tendremos un valor único y va a depender de la aplicación de las normas no solo de la negociación de los contratos bilaterales”, señaló.

Explicó que las resoluciones de la Creg están orientadas a permitir la renegociación de los precios de energía en contratos bilaterales entre el comercializadores y generadores para que se refleje en la fórmula tarifaria.