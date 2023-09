Comentario del DNP sobre flexibilizar la regla fiscal enciende el debate

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló que "el Gobierno debe ser muy cauteloso en su aproximación a eventuales cambios en la regla fiscal. Para esto debe tener en cuenta cuáles son los actuales niveles de riesgo percibido por parte de los mercados, al igual que los niveles de deuda que tenemos hoy día, con el fin de evitar reacciones inesperadas de los mercados que pudieran incrementar significativamente el costo del servicio de la deuda de Colombia, lo que no convendría al Gobierno ni a nadie, y se restringiría el acceso del país a los mercados".

Entre tanto, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo tuiteó: "Entiende uno la preocupación por las inflexibilidades del gasto y la inversión pública. Asunto que debe ser revisado buscando salidas. No obstante, relajar la regla fiscal no es una salida. Relajar la regla fiscal, aún con el loable color verde y sostenible, exacerba riesgos de aumento de costos de financiamiento, de tasa de cambio y representa un muy mal mensaje a inversionistas y calificadoras de riesgo, con otros riesgos derivados de esto".

Añadió el también ex ministro de Comercio que "en adición, de facto, esta es una forma para para ampliar el gasto, el déficit y la deuda pública, en un escenario donde debe continuar el ajuste fiscal que se ha logrado positivamente hasta ahora. El camino es seguir en este camino de macroprudencia. Pensemos entre todos en otros caminos viables para flexibilizar el gasto y la inversión pública".