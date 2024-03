“Queremos invertir en otros dos proyectos de energía solar en el Atlántico”

R.

La comisión de regulación es la que tiene que citar a las subastas de expansión, autorizar la firma de contratos de más largo plazo con las distribuidoras para que no tengan exposición a bolsa, avalar cualquier otro cambio. Pero, no existe y nos estamos desgastando en discutir decretos, proyectos de ley y otras cosas que al final no le apuntan al problema que es: no tenemos suficiente oferta y el Caribe tiene unas condiciones específicas para resolver y atender urgentemente.