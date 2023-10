Ocupación informal en Colombia es del 56 % en trimestre de junio-agosto

Para el total nacional, la proporción de hombres con empleos informales en el trimestre móvil junio - agosto 2023 fue de 58,1%, lo que significó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el caso de las mujeres el 53,0% eran ocupadas informales, respecto al trimestre móvil junio - agosto 2022 (55,1%), lo que implicó una disminución de 2,1 p.p.

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil junio - agosto 2023 la proporción de mujeres informales fue de 40,9%, mientras que para las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 42,2%, lo cual representó una disminución de 2,7 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente, frente al trimestre móvil junio - agosto 2022.

Las 13 ciudades son: Bogotá D.C, Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M., Manizales A.M., Pereira A.M., Cúcuta A.M., Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.