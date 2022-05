Las acciones para reducir la pobreza monetaria en la ciudad

Muchos de los barranquilleros no han tenido la misma suerte que Loraine tuvo en la búsqueda de empleo y contratación laboral. Tal es el caso de Leidys Johana Pulgarín Muñoz, una joven de 28 años, madre cabeza de hogar y desempleada.

Desde mayo de 2016 quedó sin empleo, antes laboraba para un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad como auxiliar en educación preescolar.

“Cuando mi hijo tenía 8 meses de nacido se me enfermó mucho y lo tuve como una semana hospitalizado. La directora del Centro donde trabajaba me ponía problemas porque yo mantenía mucho tiempo en el hospital, entonces me decía que así no le servía. No me despidió, pero prácticamente me dijo que pasara mi carta de renuncia; desde ese momento quedé sin empleo”, rememoró Leidys sobre su salida de la empresa.

Indicó que todo este proceso de quedarse sin empleo ha sido “durísimo”. Contó que ha tenido la suerte de recibir el apoyo de su familia para poder mantenerse en pie con sus dos hijos, pero sostuvo que debido a que sus familiares también tienen sus obligaciones esa ayuda que recibe no es constante.

Pulgarín estudio técnico en atención a la primera infancia y cuenta con 4 años de experiencia laboral. También se formó como técnico laboral en auxiliar administrativo.

Dijo que ha enviado “muchísimas” hojas de vida a diferentes empresas pero ninguna ha dado frutos. Manifestó que el campo laboral está difícil porque “las compañías exigen 1 o 2 años de experiencia laboral o que la persona sea profesional”.

Sostuvo que hace dos años hizo una carrera de auxiliar administrativo, donde culminó su etapa lectiva, pero le hace falta realizar las prácticas. Esa vacante no la ha podido conseguir porque ninguna empresa a la que ha enviado su currículo la ha tenido en cuenta.

“En las noticias dicen que Barranquilla es la ciudad con menos desempleo, pero la verdad es que yo no pienso que eso sea así. Siento que hay mucho desempleo, no hay oportunidades y menos para los jóvenes”.

Actualmente dicta refuerzos a niños de su comunidad, pero como —dijo— son de escasos recursos, solo recibe $2.500 por la hora de aprendizaje. “A veces solo me vienen dos o tres niños a que les dicte refuerzo y no es mucho lo que puedo recibir”.