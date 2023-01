Petro aceptó la renuncia de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz

Sin embargo, Ruiz quien aparecía firmando el informe aseguró que no lo conocía antes de ser publicado y que no consideraba que tuviera un sustento técnico. Estas apreciaciones fueron respaldadas por ex director de Hidrocarburos Camilo Rincón.

Recientemente cinco altos funcionarios del ministerio enviaron una carta al presidente Petro solicitando el reemplazo de la viceministra, argumentando dificultares para poder trabajar con ella.