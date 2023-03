Pasajeros afectados por salida de Ultra Air exigen soluciones

Cientos de pasajeros se quedaron en varios aeropuertos del país esperando para abordar los aviones que los llevarían a sus destinos, luego de que la aerolínea Ultra Air notificara el cese de sus operaciones desde este jueves.

EL HERALDO conoció que, desde la noche del pasado miércoles, usuarios indignados ante la decisión, llegaron al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, en búsqueda de que se les brindara alguna solución viable; sin embargo, se encontraron con la sala de operaciones de la aerolínea cerrada y sin ningún funcionario que les brindara atención. Y, lo que hace la situación aún peor, sin otras oficinas de la empresa en la ciudad a las cuales acudir.

“Yo me dirijo hacia Bogotá. Estamos desde anoche sin poder dormir, ni comer ni realizar necesidades básicas, apenas nos enteramos del comunicado nos acercamos al aeropuerto, pero nadie responde. Solo Avianca indicó que nos van a brindar un servicio benevolente, pero nos dieron un papel para firmar, el cual indica que solo cubre el servicio de vuelo y van a evacuar los vuelos del 29, 30 y 31”, dijo Pablo García, uno de los usuarios.

Estos casos se repitieron en los aeropuertos de Cartagena, San Andrés, Rionegro y otros donde los viajeros exigían soluciones.

El aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena informó que Ultra Air representaba un 7,9 % de participación en el movimiento total de pasajeros que ha sido de 1.54 millones durante el transcurso de 2023.

A estos viajeros se sumaron las personas que habían comprado tiquetes para viajar en los próximos días y mesas hacia los diferentes destino que operaba Ultra Air y que expresaron a través de redes sociales sus desesperación.

Petro dispone de aviones

El presidente Gustavo Petro anunció que puso a disposición los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para los usuarios de Viva Air y Ultra Air.

“Frente a la emergencia por el cese de operaciones de Viva Air y Ultra, he ordenado que todos los aviones de la FAC, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados”, dijo el mandatario.

Al cierre de esta edición se contemplaba la posibilidad por parte del Gobierno de decretar la emergencia aérea.

Deben reembolsar el dinero

La Superintendencia de Transporte exigió a Ultra Air implementar una serie de medidas a favor de los usuarios que se verán afectados.

La aerolínea deberá reembolsar el valor total del tiquete a los pasajeros que lo soliciten e, indistintamente, reubicarlos en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air.

A su vez, tendrá que contratar vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares; o contratar transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

Finalmente, deberán cumplir con un plan especial para los pasajeros de San Andrés y mantener los canales de comunicación con los usuarios.

Agencias de viajes manifiestan reducción del 30 % en ventas

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air, y la incertidumbre generada en el mercado aéreo, algunas agencias de viajes manifestaron una reducción en sus ventas aproximada del 30 %, previa a Semana Santa, al compararse con las registradas en la misma fecha de 2022.

“A pesar de la senda positiva que venía mostrando el turismo, esta temporada revela una preocupante contracción en la comercialización de productos y servicios turísticos. La semana Santa se ha caracterizado por ser el punto de partida para conocer el comportamiento que tendrá la industria a lo largo del año, por lo cual nos alertan estos datos”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Dentro de las ventas, la región Caribe, sigue siendo importante como destino, con Cartagena, Santa Marta y San Andrés, aunque también se destacan otros como Mompox.

“Esperamos contar con un espaldarazo del Gobierno, con la creación de incentivos para que las temporadas vacacionales sigan siendo un motor hacia la dinamización del turismo”, dijo Cortés.