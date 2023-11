Acopi propone un salario mínimo en 2024 con aumento no mayor al 10 %

“Todo esos datos y las diferentes instituciones son entregados a la Comisión de Política Salarial que se reúne. En caso que nosotros no concertemos participar, el gobierno, los sindicatos y el sector productivo representado en cinco gremios si no llegamos a un acuerdo a un porcentaje unificado, el gobierno puede tomar su propia decisión”, dijo.

Acopi subraya que su propuesta es que no sea superior a más de un 11 %. “Nosotros estamos convencidos que no puede ser superior al 10 % porque las condiciones no son las apropiadas y por lo general nos equivocamos cuando se define un salario mínimo tan representativo que genera una presión sobre la inflación y nosotros no hemos podido controlarla”.

El Congreso Nacional de Acopi continúa este viernes en el hotel Dann Carlton en Barranquilla y es el escenario para la mayor red de empresas del país para exponer entre otros aspectos el futuro de las mipymes.