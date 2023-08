“No hay motivo para que camioneros amenacen con un paro”: minhacienda

Este lunes 28 de agosto en varias ciudades del país se adelantan manifestaciones por parte de transportadores en rechazo al alza de combustibles, pues la gasolina cada mes viene subiendo en promedio 600 pesos para llegar al precio internacional, es decir más de 15 mil pesos.

Para el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, las motivaciones de esta protesta son "electorales y políticas", pues aseguró que en el Gobierno no se ha tocado el precio del diésel.

"El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, dijo el ministro de Hacienda.

En ese sentido, el ministro aseveró que Colombia "es uno de los países que tiene uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina, debido a la operación del FEPC, el cual ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses".

El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado aumentos este año. El precio promedio actual a nivel nacional es de $9.065 por galón. pic.twitter.com/9iFEexKOwP — MinHacienda (@MinHacienda) August 28, 2023

En diálogo con Blu Radio, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, advirtió que el gremio no plantea hacer bloqueos, pero ante un eventual aumento del diésel, los transportadores no podrán cumplir con las rutas y por ende el país se paralizará.

"Colombia se paralizará, por simple inercia, si aumenta el diésel. No vamos a bloquear", sostuvo el representante gremial.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro mencionó en su cuenta de Twitter que desde que inició su Gobierno, "tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios".