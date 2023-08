Ministra de Trabajo realizó lanzamiento de la campaña ‘Reformas a la calle’

“Estas reformas pasan a la calle, nosotros sentimos que falta más pedagogía, porque ha habido una matriz de miedo, de resistencia a la reforma, lo que le estamos diciendo a la gente es no le tenga miedo. Le informamos al país, no estamos acabando empresas, no estamos destruyendo empleos, todo lo contrario, lo que queremos son empresas sólidas con empleos fortalecidos, pero sin precarización laboral”, señaló la jefa de la cartera laboral.

La ministra reafirmó además su compromiso para la radicación de la reforma laboral ante el Congreso de la República.