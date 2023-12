No hubo acuerdo para elegir dato de productividad laboral

La ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez aseguró que, a pesar de no llegar a un consenso, es optimista para definir con un acuerdo y no por decreto. “Y si no, pues ustedes saben que hay un procedimiento claro que nos dice privilegien el acuerdo, privilegien el diálogo y sobre esto construyan la cifra. Y si no se llega a ningún acuerdo, pues está la vía del decreto, que es la que no quisiera utilizar”.

El objetivo de la reunión era escoger una de las cifras, entre la productividad total que fue de -1 % o la laboral que fue de 0,76 %.

“En la sesión del día de hoy estaban los datos del sector productivo. Estos datos los presenta el Dane y la situación macroeconómica las trabaja el Ministerio de Hacienda que fueron las cifras que todos nos llevamos hoy porque son grandes cifras y hay que ir a reflexionarlas para poder con base en ello el próximo 11 de diciembre empezar ya la concertación para poder saber si llegamos a un acuerdo o no”, explicó la ministra Ramírez.