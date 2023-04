La ministra Cecilia López choca con la minminas por la transición energética

El primer round estuvo a cargo de la ministra López durante una intervención en un foro realizado en Medellín.

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etc. No se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, sostuvo.

Esa fue una clara alusión a la acelerada transición que se propone desde el Ministerio de Minas y Energía, la cual contempla la reducción de la participación del sector de hidrocarburos en la economía.

Agregó que “la transición energética es imposible sin la transformación productiva y la transformación productiva, en Colombia y en la mayoría de nuestros países, es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.