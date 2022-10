La Ley del Montes | ¡Es la economía, estúpidos…!

Pero a diferencia de lo que sucede con el Congreso, las relaciones del Gobierno tanto con la clase empresarial como con el Banco de la República no tienen la armonía que se requiere para que la mesa no solo se mantenga estable y sólida, sino que no se desplome y nos caiga encima a todos los colombianos.

En lo que tiene que ver con el Banco de la República, Gustavo Petro no es el primer presidente al que no le gusta ni su independencia ni su autonomía. Todos quisieran un Emisor más dócil y manejable. Pero por fortuna todos han fracasado en su intento. Es la independencia y la autonomía del Banco de la República la que ha impedido –hasta ahora– que Colombia padezca de plagas ruinosas como las que postraron economías que fueron prósperas hace algunas décadas, como las de Argentina y Venezuela, entre otras.