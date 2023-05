Hay temas de Mi Casa Ya que generan preocupación: Anif

A pesar de que reconoce los avances en Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda, el centro de investigaciones económicas ANIF hizo tres recomendaciones para mejorar el programa de vivienda.

Se destacan como avances la simplificación del sistema de priorización con el puntaje del Sisbén IV y la solicitud de la ampliación de la asignación presupuestal para la vigencia de 2023 en $1 billón para mantener los volúmenes de asignación similares a los que se venían registrando en los dos últimos años.

Sin embargo, para ANIF es necesario volver sobre algunos temas que “siguen generando preocupación”, teniendo en cuenta las cifras que viene presentando el sector edificador.

Uno de los tres aspectos que se deben consideran en este programa es eliminar la figura de los habilitados interesados, y que solo se maneje la de asignados ya que estos son considerados como como preventas para los constructores y los bancos los asumen como flujos de recursos que se tienen en cuenta para aprobar el crédito.

El segundo lugar se propone hacer más efectiva la priorización y para ello se requiere mejorar la capacidad operativa del programa. Eso va desde la asignación de un puntaje de Sisbén IV, hasta la asignación del puntaje de priorización.

“Reforzar la capacidad de los distintos actores resulta clave para mantener un nivel de asignación que le permita al sector y los hogares aprovechar los beneficios de los subsidios y hacerle frente al menor nivel de consumo de los hogares en 2023”, indica el documento de ANIF.

El centro de estudios señala que la efectividad de las modificaciones para atender a la población de menores ingresos requiere de esfuerzos adicionales que les permitan ser candidatos a crédito.

“En ausencia de programas que respalden a estas familias será difícil alcanzar los objetivos que persigue la nueva estrategia de priorización. Además, se debe considerar la viabilidad del programa en territorios rurales y apartados que necesitan de programas de desarrollo de infraestructura complementaria”, añade.

ANIF asegura que es necesario que se siga manteniendo la fuerza del programa Mi Casa Ya en una coyuntura como la actual marcada por un escenario inflacionario y la sensación de incertidumbre que han desincentivado el consumo de los hogares, desplazando de su agenda la compra de bienes duraderos.

Otros desafíos que enfrenta el sector son los altos costos de producción, altas tasas para la financiación de proyectos y una menor rotación de los mismos.

El efecto directo de la coyuntura se identifica de forma clara en las ventas de vivienda No VIS, que desde junio de 2022 registran contracciones y que a corte de marzo de 2023 acumulan, en la variación 12 meses, una caída de 25%.

Las ventas VIS no han sido lejanas a esta situación, pero para analizarlas es necesario tener en cuenta el proceso de ajuste que se ha presentado en la política de vivienda. Al igual que el segmento No VIS, el VIS desde junio comenzó a registrar menores volúmenes de ventas, que a partir de agosto de 2022 empezaron a traducirse en caídas superiores al 20% anual. Desde entonces, las ventas de este segmento han perdido terreno a un mayor ritmo que el evidenciado en las No VIS, con lo cual la variación 12 meses de marzo del presente año se ubica en -29%.

Ese cambio en el ritmo de contracción de las ventas presenta una relación directa con la menor provisión de subsidios que se empezó a presentar a partir de agosto de 2022 y que en lo corrido de 2023 ha permanecido por debajo de los 1.100 subsidios