Gremios piden a Petro no estigmatizar al sector empresarial

“Es inaudito que un Presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de la señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”, publicó Mac Master en su cuenta de Twitter.

En el marco del Congreso de Acopi realizado en Barranquilla, el mandatario dijo: “El pacto social del que hablamos es no hagamos nada porque cómo nos van a cobrar impuestos a nosotros. A los que siempre el Congreso de la República, cada vez que se debate una reforma tributaria, lo que les crea es regalos. Tienen al senador para eso, lo financian”.

Agregó que “por primera vez en 15 reformas tributarias, en las cuales yo he estado, ahora son ellos los que tienen que pagar, porque les quitamos los privilegios tributarios parcialmente. A mí me hubiera gustado más, porque ¿por qué no puede haber igualdad?”.