Analdex proyecta exportaciones colombianas de USD 50 mil millones 

Javier Díaz estuvo en el conversatorio Perspectivas económicas y potencial de la región Caribe como plataforma internacionalización, junto al exministro de Comercio y Hacienda del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, José Manuel Restrepo, hoy rector de la Universidad EIA.

Sobre cómo Atlántico ha mostrado desde Barranquilla un comportamiento positivo en sus exportaciones, Javier Díaz destacó que ha logrado una mayor diversificación a pesar lo que arrastra la caída en precios del primer semestre del combustible, petróleo, carbón, ferro, níquel. "Esto es parte de la desaceleración de la economía mundial, pero surgen nuevos productos como el Atlántico. Aparecen las ventas de ventanas que se están exportando a Estados Unidos, eso le permite sostenerse y hay otra serie de productos y bienes que son diferentes al sector minero energético que le permiten al Atlántico buscar una tasa de crecimiento positiva".

Sobre la coyuntura internacional, el presidente de Analdex precisó la alta tasa de interés, el decrecimiento de las economías en el mundo ha golpeado el consumo global que ha caído y, para un país pequeño como Colombia, "la venta internacional es muy importante".

Por eso Javier Díaz consideró que el Gobierno nacional puede ayudar con el manejo de los mensajes que envía a los inversionistas y al mundo. "No han sido los mejores y han creado incertidumbre y crean parálisis en las inversiones. Y creo que eso no es positivo. Estas son señales que se deben y se necesitan que sean claras en la actividad comercial y mucho más positiva no es lo adecuado subir aranceles porque le quita competitividad al extranjero".