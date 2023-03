La economía de Barranquilla es la más dinámica del país: José Antonio Ocampo

Frente al anuncio que hizo el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el ministro José Antonio Ocampo aseguró que no ha comenzado ninguna negociación para la compra de Monómeros, pero que esta se podría realizar por una alianza público privada en la que participaría Ecopetrol. Para el ministro, uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta, además de la viabilidad financiera, son las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, ya que la compañía tiene una extensión de la licencia Ofac hasta mediados de este año. A su vez, Ecopetrol informó que no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a Monómeros. “En relación con pronunciamientos a través de medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., este emisor ...no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”.