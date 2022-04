¿Qué tan viable es emprender en Colombia?

Pese a que estar en el puesto número 25 de este ranking es un buen indicativo, "todavía queda mucho por hacer". Así lo manifestó Jaramillo a este medio: "Estamos bien, pero nos falta mucho, sería mediocre conformarnos con eso".

En ese sentido argumentó que la tramitología ha sido un obstáculo en el país para emprender: "No es posible pretender traerse a los mejores egresados de México, Perú, Estados Unidos, de Los Andes, Rosario, el Sena, etc, contratarlos y que empleadores gasten la mitad del día cumpliéndole a la Dian, al Invima, Cámara de Comercio, al POT". Al respecto añadió que la "Dian no puede tercerizar su responsabilidad a los negocios".

A su juicio, la educación es un tema clave, pues aseveró que hablar de este tema no es solo referirse a la inversión: "Políticos, empresarios o gobiernos pueden decir: 'sí, vamos a invertir en educación', pero eso no significa nada para un empresario de Silicon Valley. Ellos quieren saber cuántos programadores están saliendo en un país, cada tres o seis meses, países que están a la vanguardia gradúan cada seis meses. Todo el mundo habla de la educación en Colombia, pero no es solo apoyarla".

Sobre los modelos educativos, Jaramillo insistió en que estos deben cambiar, pues grandes empresas ya no requieren cinco años de carrera, maestría o especialización: "Algunos países están graduando a programadores cada seis meses", concluyó.