“Lo clave es mantener la regla fiscal y garantizar independencia del Banrep”

En materia de hacienda no hay muchos cambios bruscos que se puedan hacer, en realidad uno tiene que ir abordando los temas: el ingreso, el gasto y la relación con los mercados. Entonces lo importante de toda esta situación es cómo propiciamos mantener ciertas políticas que vienen de atrás y lo clave el día de hoy son dos temas: regla fiscal, vamos a mantener la regla fiscal, pero eso significa que seamos responsables con el déficit del Fondo de Estabilización de la Gasolina, que es el factor que más incide en la regla fiscal, porque si no cubrimos ese déficit la regla fiscal se rompe, entonces para que la regla fiscal se mantenga tenemos que cubrir ese déficit. Y la segunda, garantizar la autonomía e independencia del Banco de la República, ese es un legado de la Constitución del 91 y el presidente no está interesado en romper la Constitución.