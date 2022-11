Ecopetrol no realizará fracking en Colombia

Dijo que esto tiene la intención de darle a la ANH, al regulador y al Gobierno la posibilidad de analizar el tema de los yacimientos no convencionales.

“Desde Ecopetrol proactivamente hemos dicho: vamos a pedir la suspensión, es decir, pisamos el freno con los no convencionales y hemos dicho que si el Gobierno nacional y el Congreso toman la decisión de que no se hagan los no convencionales en el país, Ecopetrol no los va a hacer”, agregó.

En el desarrollo de estos contratos no se habían hecho obras civiles ni actividades operativas en los dos proyectos.

“Cabe recordar que los pilotos en los yacimientos no convencionales tenían carácter científico e investigativo y sus resultados serían usados para tomar cualquier decisión sobre la seguridad y conveniencia de aplicar la técnica”, puntualizó.