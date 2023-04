Economía del Cuidado: retos para cerrar las brechas de género

Esta administradora de empresas reveló a EL HERALDO que debió dejar su trabajo, pues no contaba con un acompañamiento para un cuidado seguro de las niñas.

“Dejar el trabajo fue un cambio muy fuerte para mí; estaba trabajando y tenía una libertad económica, amigos, y todo eso poco a poco lo fui perdiendo”, indicó.

Debido a ello, considera que es necesario que existan políticas gubernamentales para que se generen mayores oportunidades para la mujer y no tengan la necesidad de abandonar sus trabajos y además como un reconocimiento a la labor del cuidado, fundamental para la sociedad.

“Considero que es necesario que existan ayudas para que haya un reconocimiento a la labor que estamos haciendo, en esta sociedad la mujer que toma la decisión de quedarse en casa la dejan a un lado y no le dan el mismo valor que la mujer que trabaja (…) Este es un trabajo fuerte, en la casa no se descansa, es 24/7, por eso necesitamos apoyo, y no solo para los estratos bajos, esto es en toda la sociedad”, afirmó.