¿Debe Colombia dolarizar su economía?

EL HERALDO consultó varios expertos sobre la posibilidad de aplicar esta medida y el impacto que tendría para los colombianos.

El profesor de la Universidad del Rosario Alejandro Useche indicó que la dolarización de una economía aplica cuando la inflación de un país está totalmente fuera de control.

“Son casos en los que ya las personas no usan la moneda local porque pierden poder adquisitivo rápidamente, esto está sucediendo de facto en Venezuela y otros países de América Latina que tienen problemas de hiperinflación”, agregó.

Para el experto, este no es el caso de Colombia ya que si bien es cierto que la inflación está en un nivel alto, si se revisan los indicadores del país se puede concluir que no es probable que caiga en una hiperinflación.

“No sería conveniente ni necesario llevar a cabo una dolarización en Colombia porque implica perder la libertad o soberanía monetaria del país, por lo que no es una solución y tendría un costo muy alto para la economía”, agregó.

A su vez, Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana S.A., señaló que la dolarización es una medida extrema que no es necesaria para Colombia. “Es la última opción, porque dolarizar la economía es reconocer que nuestra moneda pierde relevancia”, agregó.

Destacó que muchas veces la dolarización no la hace el Gobierno y son los mismos consumidores quienes realizan transacciones en dólares por la pérdida de valor y confianza en la moneda local.

“Surgen mercados paralelos en los que en la práctica los ciudadanos prefieren hacer las transacciones en dólares”, añadió.

Brayan Rojas, director de Financial Risk Management de KPMG Colombia, explicó que frente al panorama actual que se presenta en el país es natural asustarse y pensar en cómo resolver la inflación, bajarla y que no llegue a un punto donde no cueste más producir que vender.

“Una de las ideas que mucha gente piensa es dolarizar la economía colombiana, pero esto es una medida extrema que ocurriría sólo en un caso de hiperinflación”, detalló.

Aclaró que esto no es tan bueno ni tan fácil, pues según Rojas, serían necesarios “muchos cambios en las normas tributarias, financieras y políticas del país. Se acabaría el banco central, perderíamos mucho poder de decisión en temas internacionales y nos demoraríamos bastante en completar esa transición”.