Advierten que plantas de sacrificio animal no bajarán precio de carne

Sobre los mataderos para municipios de quinta y sexta categoría "si el Gobierno manda recursos sería fabuloso", dijo Donado

"La carne no bajará de precios, los costos han subido una barbaridad. Los precios de la leche es una referencia del negocio. Uno como productor, el litro lo esta vendiendo en $1.500 pesos en el pueblo. Es lo que le pagan al campesino, al mediano productor. A ese precio se le compra a los queseros. Las prácticas de sacrificio en los pueblos, ninguno tiene un cuarto frío para la cadena de conservación. Y entre $12.000 y $14.000 se está vendiendo una libra de carne que le llamamos blanda en Salamina", explicó Benjamín Donado.

El valor y costo del sacrificio del animal, incluye los fletes del transporte del animal en pie y no son un porcentaje grande de incidencia dentro de la cadena de valor, aseguró Saade. “Es decir, el encadenamiento cárnico es desde que el animal está en finca hasta que se va a expendio. El porcentaje de incidencia en esa cadena es el sacrificio y el transporte del animal, eso quiere decir que el posible ahorro no es significativo y, si lo hay termina siendo para alguien dentro de la cadena y no lo traslada al consumidor final. Las plantas nuevas no bajará el precio”.

Othon Da Cunha Tcachman, gerente de Camaguey, preguntó si promover estas plantas permitirá mantener la competencia del mercado en especial para las empresas que cumplen requisitos con estándares de calidad y disponen personal para los requisitos de sanidad. La ministra de Agricultura dijo que las empresas que exportan carne mantendrán las exigencias.