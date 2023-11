El Gobierno nacional estudia obtener acciones de empresas privadas de energía

Sobre la opción tarifaria, que fue el mecanismo regulatorio que se determinó para buscar alivio a los usuarios en medio de la situación de emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez ante la pandemia por la Covid-19, el Superintendente analizó que en esa decisión el mayor riesgo fue de las empresas comercializadoras, las cuales un buen número son públicas.

“Las generadoras, no asumieron ningún riesgo. Las distribuidoras y comercializadoras tuvieron que ir a comprar caro y vender más barato. Sí porque la deuda de la tarifa no se pagaba toda. Si hubo aumento el usuario pagaba, por ejemplo, si fueran cinco pesos pagaba tres y quedaba debiendo dos, y aún no se ha hecho efectivo”.

Este ejemplo de Dagoberto Quiroga lo planteó con lo que puede ocurrir con los incrementos de las tarifas ante el Fenómeno de El Niño y la alta exposición en la bolsa de energía “¿Quién hará efectivo un cobro de una tarifa que le deben los usuarios a los a los comercializadores? Entonces el Estado le ha tocado ir resolviendo este problema y está pensando en una solución que es mirar cómo el Estado enfila propiedades sea como socios de esas empresas”.