Renta Ciudadana: así puede consultar si tiene giros pendientes

En los próximos días se realizará el pago del último ciclo del programa de 'Renta Ciudadana' correspondiente a diciembre.

Como se sabe, esta iniciativa del Gobierno nacional se hizo para subsidiar a los hogares colombianos en pobreza extrema y cuenta con una inversión de $6,4 billones en 2024. De acuerdo con Prosperidad Social, este proyecto "le apuesta a garantizar la movilidad social de los hogares en pobreza extrema que tengan niños y niñas menores de seis años y cumplan los otros criterios de ingreso".

Según Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, el giro de este ciclo de la 'Renta Ciudadana' iniciará el próximo 29 de diciembre.

Los recursos serán entregados por el Banco Agrario de Colombia y sus aliados en el territorio nacional.

La entidad explicó que los titulares bancarizados recibirán el abono directamente en sus cuentas de ahorro activas en el Banco Agrario de Colombia, el cual podrá ser retirado cuando lo requieran, a través de su tarjeta débito en los cajeros automáticos o con la OTP (contraseña de un solo uso) en los corresponsales bancarios autorizados.

Entretanto, las familias beneficiadas por la Renta Ciudadana recibirán un mensaje vía SMS al número celular registrado en Prosperidad Social, en el que se le informará la forma, modalidad de pago (bancarizado o giro) y fecha del abono.

Vale mencionar que los recursos que reciben las personas se asignan dependiendo de varios factores, como la clasificación del hogar en la encuesta del Sisbén IV, niños en el hogar, adolescentes, municipio y si es o no perteneciente a una minoría.

La entidad advierte que si por alguna razón la persona no pudo retirar el pago de la Renta Ciudadana en meses anteriores, ese dinero no se perderá, sino que se quedará en el sistema. No obstante, tampoco podrá retirarlo hasta el inicio del siguiente ciclo, el próximo 29 de diciembre.