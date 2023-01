Conductores rechazan alza del combustible

“Uno ya no sabe qué esperarse, no es justo que se den tantos aumentos en un momento económico tan complejo como el que vive el país. Aumenta la gasolina, aumenta el valor de los peajes, no podremos movilizarnos o viajar al paso que vamos”, manifestó el ciudadano.

Cabe resaltar que, estos anuncios fueron realizados por el Ministerio de Minas y Energía, y se expuso que, el precio del galón de gasolina corriente aumentará aproximadamente $400, ubicándose en promedio en $10.167. Mientras que el galón de diésel o ACPM se incrementará en cerca de $57 ubicándose en $9.065.